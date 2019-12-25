Рига, , 23:35 — REGNUM По данным Eurostat, всего 165 человек из Нигерии, Афганистана, Индии попросило в этом году убежища в Латвии, написал портал LSM.

Ещё меньшее число людей обратилось с просьбой об убежище к Эстонии, всего 100 человек. К Литве поступило 540 таких заявок.

Всего же за 12 месяцев 2019 года 624 955 человек пытались найти убежище в ЕС. Большая их часть беженцы из Сирии, Афганистана, Венесуэлы, Ирака. Они составляют 32% от людей, ищущих убежища в Европе.

Латвия получила в среднем 30 заявок с просьбой об убежище на миллион жителей. Ещё ниже показатели в Словакии — 12 заявок, Венгрии — 15 и Польше — 18. В среднем, на одну страну ЕС приходится 324 заявки.

Больше всего ищут в убежище в Германии — 22% от общего объёма заявок, Франции — 18% и Испании — 16, что в сумме составляет 56% всех беженцев.