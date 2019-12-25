Тбилиси, 25 декабря 2019, 23:25 — REGNUM Бессмысленной назвала лидер грузинской оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе идею президента этой страны Саломе Зурабишвили перейти в контактах с Россией к «нормандскому формату».
На встрече с журналистами 25 декабря Бурджанадзе заявила:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зурабишвили предложила разговаривать с Россией в формате, подобном «нормандскому», потому что по-другому отношения Тбилиси и Москвы не складываются.
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