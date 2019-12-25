Тбилиси, , 23:25 — REGNUM Бессмысленной назвала лидер грузинской оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе идею президента этой страны Саломе Зурабишвили перейти в контактах с Россией к «нормандскому формату».

На встрече с журналистами 25 декабря Бурджанадзе заявила:

«Не разговаривать, отказываться от диалога, придумывать какие-то форматы, которые заранее знаем, что будут отвергнуты Россией, — это означает уступать и сохранять тот статус-кво, который устраивает Россию и ни в коем случае не Грузию».

Читайте также: Пушков назвал идею «нормандского формата» для Грузии странной

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зурабишвили предложила разговаривать с Россией в формате, подобном «нормандскому», потому что по-другому отношения Тбилиси и Москвы не складываются.

Читайте ранее в этом сюжете: Женевский формат нужен – вице-спикер парламента Грузии возразил президенту