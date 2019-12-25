Исламабад, , 23:14 — REGNUM Комментируя решение Государственного департамента США включить Пакистан и ряд других стран в список «вызывающих озабоченность» в вопросе свободы вероисповедания, официальный представитель МИД страны охарактеризовал политику Вашингтона как «избирательные нападки на отдельные страны, не помогающие делу продвижения религиозной свободы», сообщает 25 декабря Синьхуа.

В заявлении МИД Пакистана отмечено, что страна является «многоконфессиональной и плюралистической», а люди всех вероисповеданий пользуются одинаковой религиозной свободой, которая защищена конституцией. «Все ветви власти приняли согласованное решение обеспечить всем гражданам Пакистана полную свободу в исповедовании религии», — говорится в заявлении.