Чэнду, Китай, , 23:11 — REGNUM Ученые и политики ведущих стран Азии комментируют итоги состоявшейся в городе Чэнду на юго-западе Китая, административном центре провинции Сычуань, 8-й встречи руководителей КНР, Японии и Южной Кореи, на которой страны были представлены премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает 25 декабря Синьхуа.

Профессор японского Университета Керин Лю Ди считает, что итоги встречи демонстрируют важность роли трех государств в мировом развитии. Экс-руководитель южнокорейского Секретариата по сотрудничеству между тремя странами Ли Чон Хен отмечает большой объём достигнутых тремя лидерами договоренностей. По мнению главы Центра исследований инновации Индонезии Бамбанга Сурийоно, встреча обозначила вектор взаимодействия Пекина, Токио и Сеула в достижении экономического процветания. Представитель депутатского корпуса Таиланда отметил совершенствование механизма консультаций трех стран по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки.

Читайте ранее в этом сюжете: Встреча представителей Южной Кореи и Японии прошла в китайском Чэнду