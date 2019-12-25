Пекин, , 23:05 — REGNUM Комментируя итоги российско-китайского сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан объявил о предстоящем взаимном проведении в 2020 и 2021 годах соответствующих тематических годов Китая в России и России в Китае, сообщает 25 декабря Синьхуа.

Отмечено, что соответствующее решение было принято в июне лидерами двух стран в ходе визита в Российскую Федерацию председателя КНР Си Цзиньпина и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Года научно-технического и инновационного сотрудничества следуют за тематическими годами языка, туризма, молодежи, СМИ и межрегионального сотрудничества. По мнению китайского дипломата, у каждой из сторон имеются свои достоинства. Россия обладает преимуществом в сфере фундаментальных исследований и оригинальных инноваций, Китай — в информации, телекоммуникациях, спутниковой навигации, БПЛА и других областях.

Примером успешного взаимодействия Гэн Шуан назвал совместную разработку дальнемагистрального самолета, а также реализацию потенциала в сфере НИОКР в информационно-коммуникационных технологиях.