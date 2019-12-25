Багдад, 25 декабря 2019, 23:04 — REGNUM Главой переходного правительства в Ираке будет 26 декабря официально назначен губернатор провинции Басра Асаад аль-Идани, передаёт Al Hadath.
Соответствующее объявление сделает иракский президент Бархам Салех. У аль-Идани будет месяц, чтобы сформировать правительство.
Напомним, 24 декабря кандидатура аль-Идани на пост главы правительства была предложена альянсом «Аль-Бинаа», получившим большинство в парламенте.
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