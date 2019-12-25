Дамаск, , 22:53 — REGNUM На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются обстрелы и нарушения режима прекращения огня со стороны джихадистских группировок, сообщил 25 декабря начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По информации российского Центра, за минувшие сутки произошло не менее 49 обстрелов.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 49 обстрелов», — сказал Юрий Боренков.

В провинции Алеппо за сутки обстреляны населённые пункты Сабикия, Биньямин, Халаса, Алеппо, Суккория, Ансар, Маканис-Эд-Дувайри.

На территории провинции Латакия обстреляны поселения Санджека, Чекурджак, Нахшебба, Сараф, Мукатталь, Айн-Эль-Кантра, Хамрат, Кара-Джагез, Эль-Харука, Сафсафа.

В провинции Хама под обстрелом оказались населенные пункты Кара-Джурн, Хуайз, Эль-Харука, Карутия, Дар-Хардата.

В провинции Идлиб боевики обстреляли поселения Хальбан, Шарки-Кафер-Дун, Телль-Эт-Турки, Эль-Касабия, Зайтуна, Телль-Кальбе, Хан-Шейхун, Эль-Васита.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийская правительственная армия успешно продолжает военную операцию в провинции Идлиб.

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