Ростов-на-Дону, , 22:49 — REGNUM Казачество на Дону губернатор Ростовской области Василий Голубев считает брендом. По его словам, в год 450-летия служения донского казачества российскому государству это необходимо доказать. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

«Казачество — бренд Ростовской области. В следующем году мы должны на практике это доказать», — сказал Голубев на расширенном заседании облправительства.

Отмечается, что в 2019 году на реализацию госпрограммы «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» было выделено 928 млн рублей. Этот показатель на 17% выше, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года в Новочеркасске Ростовской области состоится VI Всемирный конгресс казаков, который объединит казаков со всего мира. На международный казачий форум в ходе большой пресс-конференции получил приглашение президент России Владимир Путин. Глава государства не исключил своего участия в мероприятии.

Кроме того, в год 450-летия служения донского казачества российскому государству планируется издать монографию «История донского казачества» и подготовить художественно-документальный фильм «Казаки».

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