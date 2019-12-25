Иерусалим, 25 декабря 2019, 22:48 — REGNUM Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила 25 декабря ракету, запущенную из Газы, сообщили в Армии обороны Израиля.
Отмечается, что ракету запустили члены палестинской «радикальной группировки». Ракета была одна.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильская армия 25 декабря вечером распространила информацию о срабатывании сирен воздушной тревоги на границе с Газой.
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