Москва, , 22:44 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта. Об этом сообщает 25 декабря пресс-служба правительства.

Согласно документу, целью образования нового органа является «обеспечение выработки согласованных решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта в России».

Предполагается, что совет займётся координацией взаимодействия федеральных и региональных органов власти с общественными объединениями, спортивными, научными и другими организациями в данной области.

Распоряжением премьер-министра утверждён персональный состав совета, председателем которого назначена вице-премьер Ольга Голодец.