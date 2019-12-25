Иерусалим, 25 декабря 2019, 22:42 — REGNUM О срабатывании систем воздушной тревоги сообщили 25 декабря в Армии обороны Израиля.
Уточняется, что сирены сработали в городе Ашкелон (Южный округ, Израиль). Предположительно, они среагировали на ракетную атаку из Газы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе палестинцы Газы и израильские военные обменялись ракетными ударами.
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