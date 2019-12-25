Дамаск, , 22:41 — REGNUM Подразделения военной полиции РФ продолжили патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии, сообщил 25 декабря начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он напомнил, что патрулирование «зоны безопасности» проводится в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г, благодаря которому была остановлена турецкая военная операция против сирийских курдов.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камишлия — Мабрук, Айн-Иса — Матуб в провинции Хасака, Аджами — Хафран, Аджами — Мешерфа в провинции Алеппо», — рассказал на брифинге Юрий Боренков.

Инцидентов и внештатных ситуаций в ходе патрулирования не отмечено.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование проводится для обеспечения отвода курдских отрядов от границы Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Военная полиция РФ продолжила патрулирование на северо-востоке Сирии