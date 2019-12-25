Псков, , 22:33 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на очередном заседании сегодня, 25 декабря, одобрила кандидатуру Игоря Сопова для назначения председателем избирательной комиссии Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, прежний глава облизбиркома Михаил Иванов досрочно сложил полномочия.

Его отставку по собственному желанию 24 декабря приняли депутаты регионального парламента большинством голосов, при этом против проголосовали трое — двое депутатов фракции «Яблоко» Лев Шлосберг и Артур Гайдук, а также депутат от «Единой России» Всеволод Козловский.

В псковском облизбиркоме напомнили, что Михаил Иванов проработал в избирательной системе регионе более 30 лет, при этом областную избирательную комиссию он возглавлял дважды: в 2003—2007 годах и в 2017—2019 годах.

На пост нового руководителя псковского облизбиркома были предложены две кандидатуры: члена псковского избиркома Елены Маятниковой и Игоря Сопова — политического консультанта из Санкт-Петербурга, соучредителя Петербургского GR-клуба, который был назначен членом псковского избиркома с правом решающего голоса лишь неделю назад, 18 декабря. ЦИК поддержал кандидатуру Сопова большинством голосов.