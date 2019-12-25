Москва, , 22:31 — REGNUM Система из 155 госпиталей будет создана в стране к 2025 году, заявил 25 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета при Минобороны РФ.

Из этого количества осталось построить 22 госпиталя. В них будут получать медпомощь военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры.

Шойгу «Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу заявил, что в российской армии удалось решить проблему дефицита офицеров.

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