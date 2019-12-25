* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:31 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили 27 участников движения за мир в Афганистане, 25 декабря передает агентство Associated Press.

Известно, что пацифисты из «Народного движения за мир в Афганистане» были взяты боевиками в плен в провинции Фарах.

Боевики на данный момент не связывались с руководством движения и не выставляли своих требований для освобождения активистов.

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