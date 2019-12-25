Москва, , 22:13 — REGNUM Шесть агитпоездов будет запущено в 2020 году ко Дню Победы, заявил 25 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета при Минобороны РФ.

Таким образом, добавится один агитпоезд — до Калининградской области. Сейчас решается вопрос, как доставить туда «Эшелон Победы».

Напомним, 11 декабря Шойгу сообщал о планах запустить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пять агитпоездов. Один из поездов доедет до Брестской крепости. Планируется охватить все российские регионы.

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