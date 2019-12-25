Тунис, , 22:11 — REGNUM Глава Правительства национального единства Ливии, контролирующего столицу страны Триполи, Фаиз Сарадж прибыл на частном самолёте в Тунис, где уже находится правительственная делегация Турции, сообщает 25 декабря издание Al Arabiya.

При этом ряд местных СМИ со ссылкой на данные гражданских интернет-сервисов контроля воздушной обстановки сообщил, что в этот же день в воздушное пространство Туниса зашёл самолёт, на котором обычно перемещается командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Напомним, ранее в Тунис прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 25 декабря встретился с лидером страны.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара продолжают штурм Триполи. На этом фоне Турция заявляет о готовности ввести в Ливию свои войска по просьбе Правительства национального единства и его главы Фаиза Сараджа.

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