Тегеран, , 21:50 — REGNUM Тринадцать террористов, причастных к взрывам и беспорядкам, произошедшим в ноябре, ликвидированы в одном из районов Ирана, сообщает 25 декабря иранское информагентство Fars.

По информации агентства, ликвидированные боевики были связаны с террористической группировкой «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза», ответственной за теракт во время военного парада в сентябре 2018 года в городе Ахваз.

Кроме того, уничтоженные боевики принимали участие в организации беспорядков, произошедших в Иране в ноябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что беспорядки были организованы спецслужбами США и Израиля.

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