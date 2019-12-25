Бенгази, Ливия, , 21:45 — REGNUM О переброске Турцией в Ливию террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил 25 декабря представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари, сообщает El Watan.

По словам представителя армии Халифы Хафтара, турки перебрасывают членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливию через Тунис.

Аль-Мисмари назвал точку переброски — тунисский аэропорт Джерба, куда боевики, по его словам, доставляются из Турции, а затем через горы Эль-Джебель-эль-Гарби переправляются в Ливию.

Отметим, что это заявление сделано на фоне переговоров по ливийскому урегулированию в Тунисе, в которых участвуют турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его новый тунисский коллега Каис Саид.

Напомним, Ливийская национальная армия является противником правительства национального согласия Фаиза Сараджа, с которым сотрудничает Эрдоган.

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