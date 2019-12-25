Таллин, , 21:55 — REGNUM Вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины назвал запуск железнодорожного сообщения между Крымом и остальной Россией глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на своей странице в социальной сети Twitter.

«Железнодорожное сообщение через Керченский пролив, соединяющий Крым с РФ, — еще одно вопиющее нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал он.

Министр выразил полную поддержку суверенитету Украины и её территориальной целостности.

Напомним, 25 декабря в Севастополь прибыл первый поезд из Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемая украинская «прокуратура Автономной республики Крым» возбудила уголовное дело по статье о незаконном перемещении лиц через государственную границу.

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Напомним, Украина считает Крым своей территорией, несмотря на то, что жители полуострова в 2014 году в подавляющем большинстве не признали итогов государственного переворота в Киеве и проголосовали за воссоединение с Россией на всеобщем референдуме.