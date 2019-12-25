Идлиб, Сирия, , 21:33 — REGNUM Сирийская правительственная армия приступит к штурму города Маарет ан-Нууман в провинции Идлиб, так как боевики отказались сдать его без боя, сообщают 25 декабря сирийские СМИ со ссылкой на члена комитета по национальному примирению Умара Рахмона.

По его словам, сирийские военные 23 декабря предложили боевикам, находящимся в городе Маарет ан-Нууман, покинуть его без боя, не подвергая опасности мирных жителей.

На это предложение боевики ответили отказом.

Отмечается, что боевики не принимают самостоятельных решений, а действуют по указаниям из Турции. Семьи террористов уже эвакуированы из города, поэтому они продолжают сопротивление, рассчитывая на помощь Турции и плохую погоду, затрудняющую нанесение воздушных ударов.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийская правительственная армия прорвала систему обороны боевиков в зоне «Идлиб» и ведёт наступление на Маарет ан-Нуман и Саракиб, чтобы вернуть под свой контроль автомобильные трассы Латакия — Алеппо и Хама — Алеппо.

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