Тегеран, , 21:38 — REGNUM Информацию о частичном отключении интернета на территории Ирана опровергло министерство информационно-коммуникационных технологий страны. Об этом 25 декабря сообщил на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы ведомства Сейед Джамал Хадиан.

Как пояснил Сейед Джамал Хадиан, информация об отключении интернета не соответствует действительности. Никаких распоряжений на этот счёт ни со стороны министра информационно-коммуникационных технологий, ни судебных властей, ни других компетентных органов не поступало.

О перебоях с доступом к мобильному интернету в Иране сообщил интернет-портал международной группы NetBlocks, контролирующий кибербезопасность и доступ к интернету. Пользователи ряда городов отметили проблемы с доступом в сеть.

Ряд СМИ, исходя из этой информации, заключил, что имеет место намеренное отключение интернета на территории Ирана в связи с протестными акциями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке интернета в Иране.

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