Киев, , 21:37 — REGNUM Выход Крыма из состава Украины в 2014 году спровоцировала отмена закона о двуязычии, заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Алексей Устенко 24 декабря в эфире телеканала «Наш».

"В 2014 году был принят [новый] закон о языке, после чего были спровоцированы все эти действия в Крыму… Это было одним из того, с чего все началось», — сказал парламентарий.

Напомним, в июле 2012 года на Украине был принят закон, предусматривавший двуязычие в тех регионах, где численность неукраиноязычного населения превышает 10%. Сразу после государственного переворота этот закон был отменён, а вместо него принят другой, отменяющий двуязычие.

Отметим, Крым вошёл в состав России после проведения референдума, на котором воссоединение с РФ поддержали свыше 95% участников референдума. Население полуострова не признало результаты переворота в Киеве и отказалось подчиняться новой незаконной украинской власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН поддержали выводы Венецианской комиссии о нарушениях прав языковых меньшинств на Украине, вызванных принятым в стране законом о государственном языке.

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