Донецк, 25 декабря 2019, 20:56 — REGNUM Мирный житель получил ранения в ходе обстрела северной окраины Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Украины. Об этом сообщил 25 декабря мэр города Иван Приходько.
«Украинские силовики обстреляли из минометов поселок шахты 6/7. Получил ранение головы и плеча мирный житель», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в районе 14:50 по посёлку шахты 6/7 на севере Горловки было выпущено три мины калибра 82 миллиметра.
Сообщается, что оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место для уточнения информации о последствиях обстрела.
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