Донецк, , 20:56 — REGNUM Мирный житель получил ранения в ходе обстрела северной окраины Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Украины. Об этом сообщил 25 декабря мэр города Иван Приходько.

«Украинские силовики обстреляли из минометов поселок шахты 6/7. Получил ранение головы и плеча мирный житель», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в районе 14:50 по посёлку шахты 6/7 на севере Горловки было выпущено три мины калибра 82 миллиметра.

Сообщается, что оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место для уточнения информации о последствиях обстрела.

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