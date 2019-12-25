Москва, , 20:56 — REGNUM Депутаты Мосгордумы от КПРФ покинули внеочередное заседание законодательного собрания столицы 25 декабря по причине того, что не были уверены в его правомочности. Об этом они сообщили в официальном Telegram-канале фракции компартии в МГД.

В сообщении отмечено, что о внеочередном заседании Мосгордумы было объявлено после пленарного заседания 25 декабря. У коммунистов возникли сомнения в правомочности этого решения.

«Ввиду того, что на неоднократное обращение депутатов фракции КПРФ председательствующий не смог зачитать нормы регламента, чтобы избежать дальнейшего скандального развития событий и споров, фракция КПРФ решила покинуть зал заседаний Московской городской думы в знак протеста», — указано в сообщении.

Также коммунисты отметили, что протестуют против норм, которые им навязываются на заседаниях Мосгордумы. Причём депутаты от КПРФ убеждены, что подобная практика происходит регулярно.

«Наше мнение не учитывается, игнорируются наши законные требования, поэтому мы сегодня решили пойти на такой шаг. Мы не желаем этого делать в дальнейшем и просим думское большинство учитывать и уважать мнение наших избирателей и фракцию КПРФ. За нами стоит около 500 тысяч избирателей, которые проголосовали за тех депутатов, которые вошли в нашу фракцию», — отмечено в сообщении.

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