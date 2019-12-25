Тунис, , 20:50 — REGNUM Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган своими заявлениями только мешает ливийцам договориться между собой, заявил 25 декабря спикер палаты представителей Ливии Акила Салех Иса, сообщает 25 декабря Al Marsad.

Иса заявляет, что Эрдоган «пытается оправдать военную агрессию против Ливии». По мнению представителя ливийского парламента, аргумент турецкого лидера, касающийся защиты интересов турков в Ливии, несостоятелен, поскольку в стране соблюдаются законы, гарантирующие гражданам Турции их права.

Напомним, в Ливии идёт гражданская война, управление страной разделено уже на уровне высшего руководства, не говоря о действующих на разных территориях группах боевиков.

Эрдоган подписал военный меморандум с лидером правительства национального согласия Фаизом Сараджем и сейчас находится в Тунисе на переговорах с представителями Ливии, пожелавшими участвовать в обсуждении проблемы урегулирования.

«Второй властью» в Ливии является временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией, которой командует Халифа Хафтар. Ливийский парламент, спикером которого является Иса, относится к этому «лагерю».

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