Санкт-Петербург, , 20:45 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко письменно изложил губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову свои предложения по решению мусорной проблемы — в настоящее время Ленобласть вынуждена бесконтрольно принимать бытовые отходы из мегаполиса, что сказывается на жителях и экологии региона. О своем письме Дрозденко рассказал на прямой линии с жителями.

Напомним, во время большой пресс-конференции президента РФ Владимиру Путину пожаловались на отсрочку Петербурга с переходом на «мусорную реформу», несмотря на то, что с ноября 2019 года соседний регион полностью перешел на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами. В результате область ведет строгий учет произведенного на ее территории мусора, контролирует поставки на полигоны и т. д. Петербург же, как город, складировать мусор на своей территории не может по закону и всё вывозит в область.

«Мусорную реформу» городские власти планировали только через пару лет, но после жалобы президенту РФ решили начать ее поэтапно с 2020 года. Тогда же Беглов заявил о намерениях Смольного тесно сотрудничать с властями соседнего региона.

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По словам Александра Дрозденко, он вновь озвучил Петербургу предложение предоставить областному региональному оператору доступ к информации об отходах в городе и о количестве производимого петербуржцами мусора. Также предложил городским перевозчикам установить на все мусоровозы систему ГЛОНАСС, чтобы отслеживать мусорные отходы и побудить перевозчиков заключить трёхстороннее соглашение с региональным мусорным оператором Ленобласти и полигонами.

Кроме того, Александр Дрозденко порекомендовал задуматься над сортировкой мусора в Петербурге перед вывозом в Ленобласть и поинтересовался планами строительства в черте города мусоросжигательных заводов.

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Отметим, сегодня администрация Ленобласти анонсировала, что с начала 2020 года жители Ленинградской области будут платить за вывоз мусора меньше на 12%.

Тариф и плата для граждан за услугу обращения с коммунальными отходами пересмотрены по итогам работы регионального оператора в трех пилотных районах: Приозерском, Выборгском и Лужском. Для жителей многоквартирных жилых домов будут производиться из расчета 5 рублей 60 копеек за один квадратный метр, в индивидуальных жилых домах — 331 рубль 28 копеек за домовладение.

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