Москва, , 20:26 — REGNUM Основная часть расходов Московской городской думы идёт на зарплаты аппарата и помощников депутатов. Об этом сообщил руководитель аппарата Мосгордумы Юрий Дмитриев на внеочередном заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в 2019 года расходы на Мосгордуму составили около 1,6 млрд рублей, а в 2020 году — свыше 2,3 млрд рублей. Большая часть этой разницы пойдёт на зарплаты.

«Также заложены средства на выплату налогов, а также в связи с изменением соответствующих правовых актов, связанных с единовременными выплатами», — сказал Дмитриев.

При этом в 2019 года фонд оплаты труда аппарата МГД и помощников депутатов составлял 700 млн рублей, а в 2020 году на эти цели заложено уже 1,2 млрд рублей.

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