Гонконг, Китай, , 20:17 — REGNUM В католическое Рождество в Гонконге не прекратились протесты и столкновения демонстрантов с полицией, 25 декабря сообщает BBC.

Демонстрации в торговом районе Гонконга начались ещё накануне Рождества, протестующие бились с полицией на набережной и в нескольких торговых центрах Коулуна.

Полиции удалось разогнать протестующих 24 декабря, однако уже через несколько часов столкновения возобновились сразу в нескольких местах. Ситуация осложняется тем, что демонстранты смешиваются с праздничными толпами.

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