Москва, , 20:16 — REGNUM Благодаря программе ускоренной подготовки офицеров удалось укомплектовать офицерские должности на 95%, заявил 25 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета при Минобороны РФ.

По словам министра, дефицит кадров, который в наибольшей степени ощущался в авиации, удалось преодолеть благодаря программе ускоренного выпуска офицеров.

Шойгу «Также продлили предельный срок службы офицерам на пять-десять лет. За счет этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95%».

Глава Минобороны РФ отметил, что теперь необходимости в ускоренной подготовке нет, так что ведомство «переходит на плановую подготовку офицеров». Подготовка офицеров в армии восстановлена в полном объёме.

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