Москва, , 20:14 — REGNUM Расходы на Московскую городскую думу на 2020 год увеличились примерно на 600 млн рублей и превысили 2,3 млрд рублей. Смета расходов МГД была утверждена на внеочередном заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, расходы на работу Мосгордумы составят свыше 2 миллиардов 318 млн рублей.

«Следует отметить, что в этом году по статьям расходования средств удалось добиться пусть не большого, но уменьшения», — доложил руководитель аппарата Мосгордумы Юрий Дмитриев.

Оно составило 0,8%.

«Уменьшение может и не удивляет своим масштабом, но является значимым на фоне инфляции», — заявил Дмитриев.

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