Южно-Сахалинск, , 20:04 — REGNUM На двух российских островах Курильской гряды военнослужащие по контракту заселились в два новых меблированных общежития квартирного типа, сообщает 25 декабря пресс-служба Восточного военного округа.

Общежития построены на острове Итуруп и на острове Кунашир. Они подключены к современным энергоцентрам, обеспечивающим бесперебойное функционирование, оборудованы приборами учета, необходимым набором мебели и бытовой техники и полностью готовы к проживанию.

В новое жильё заселилось 60 семей военнослужащих по контракту. На данный момент все воинские части Восточного военного округа, дислоцированные на островах Курильской гряды, полностью укомплектованы военнослужащими по контракту, отмечает пресс-служба округа.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ утвердило программу развития военной и социальной инфраструктуры на островах Итуруп и Кунашир, согласно которой запланировано строительство и реконструкция более 200 различных объектов.

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