Москва, , 19:59 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш спокойно смотрит на то, что американская сторона препятствует участию российских экспертов в работе ООН невыдачей виз, заявила 25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Антониу Гутерреш U.S. Mission

Комментируя невыдачу Вашингтоном виз представителям России, которые должны участвовать в работе ООН, Захарова заявила:

«Примечательно, что всё это происходит при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение Соединёнными Штатами устава и соглашения о местоположении центральных служб ООН».

Дипломат отметила, что российских представителей в ООН вынуждают уехать, не продлевая им визы.

Захарова «При помощи этого своеобразного «административного ресурса» американцы прибегают к практике «недобросовестной конкуренции», смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих».

Она обратила внимание на то, что в Нью-Йорк не могут попасть представители российского Минобороны, которые прошли отбор для участия в работе секретариата ООН по военной тематике.

Напомним, проблема с американскими визами для российских дипломатов возникла в сентябре 2019 г., когда многие не смогли попасть на Генассамблею ООН. И сейчас США препятствуют работе российских сотрудников секретариата ООН в Нью-Йорке, не давая им визы.

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