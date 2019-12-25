Калининград, , 19:54 — REGNUM Российские военные корабли провели торпедные стрельбы в рамках учений на Балтийском море. Об этом ообщает 25 декабря пресс-служба Балтийского флота.

Как отмечается, в ходе учений экипажем малого противолодочного корабля «Алексин» была запущена учебная торпеда по корвету «Бойкий». Экипаж атакованного судна отработал защиту с применением противолодочного комплекса «Пакет-НК».

Уточняется, что при учениях применялись боеприпасы без боевых частей, стрельбы осуществлялись с соблюдением всех требований безопасности.

Кроме этого, во время нахождения в море экипажами были проведены учения по «борьбе за живучесть». Отработаны действия по управлению кораблём, условно повреждённым при ведении боевых действий, а также по «противовоздушной обороне с постановкой пассивных помех и противодиверсионной обороне с выполнением гранатометания», информирует пресс-служба.