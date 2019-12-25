Владикавказ, , 19:28 — REGNUM Новым прокурором Северной Осетии назначен Александр Морозов. Указ о его назначении, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован сегодня. 25 декабря, на официальном портале правовой информации. Согласно документу, Морозов будет руководитель надзорным органом РСО-Алании в течение пяти лет.

Об Александре Морозове известно, что ему 44 года, он государственный советник юстиции 3-го класса. До назначения на должность прокурора Северной Осетии занимал должность первого заместителя прокурора Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний прокурор РСО-Алании Владимир Векшин был отправлен в отставку в сентябре 2019 года. Его обязанности исполнял зампрокурора Дмитрий Загоруйко.