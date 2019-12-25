Напомним, ранее пресс-служба промышленно-финансовой группы «Сафмар» опровергла многочисленные сообщения СМИ об обысках в офисах группы и вызове Михаила Гуцериева на допрос к следователю МВД.
Помимо этого, в комментарии РИА Новости Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не обсуждал с Михаилом Гуцериевым ситуацию вокруг компании «Сафмар».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что в ходе встречи с российскими бизнесменами уголовные дела против представителей бизнеса не обсуждались.
Путин рассказал, когда заработает «регуляторная гильотина»
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он очень надеется, что к концу 2020 года удастся решить все вопросы, связанные с реализацией «регуляторной гильотины».
Встреча с представителями российского бизнес-сообщества. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнес-сообщества. Фото: kremlin.ru
Путин считает, что ситуация в российской экономике удовлетворительная
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что ситуация в российской экономике в целом удовлетворительная.
«Понимаем, что для этого нужно сделать» — Путин о повышении темпа роста ВВП
Темпы роста экономики в России в настоящее время неудовлетворительны, однако работа над этим уже ведётся. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнес-сообщества.
«У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать. Стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий, наращивания наших усилий по темпам роста», — заявил Путин.
Ситуация в экономике удовлетворительная — Путин
Ситуация в российской экономике подходит для того, чтобы демонстрировать на этой базе хорошие результаты. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российского бизнес-сообщества.
«Ситуация в экономике удовлетворительная. Сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация. На низком уровне находится инфляция, безработица. Устойчив и курс национальной валюты. В общем, всё это хорошие очень предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать», — заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин, открывая мероприятие, отметил место встречи с бизнесменами.
«Мы с вами собираемся в красивых интерьерах — царских, и это правильно», — сказал Путин.