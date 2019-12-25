Москва, , 19:09 — REGNUM Депутаты Московской городской думы, работающие на постоянной основе, получают около 500 тысяч рублей в месяц. Об этом 25 декабря заявил депутат законодательного собрания столицы Евгений Ступин (КПРФ) на заседании МГД, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

После вычета налогов на руки депутат получает около 400 тысяч рублей. При этом большинство депутатов работают на общественной основе и не получают за свой труд оплаты, отметил Ступин.

«Это запредельные цифры по сравнению с теми зарплатами, которые получают рядовые москвичи. Может, мы рассмотрим вопрос, чтобы сделать зарплату депутата зависимой от средней по региону. Если средняя зарплата 50 тысяч, то и зарплата депутата будет 50 тысяч. Будет стимул заботиться о своих избирателях», — сказал Ступин.