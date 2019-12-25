Триполи, , 18:50 — REGNUM Часть защитников Триполи, выступающих на стороне правительства национального единства, согласилась на ультиматум командования Ливийской национальной армии и объявила о выходе из зоны боевых действий, сообщают 25 декабря ближневосточные СМИ.

Речь идёт об отрядах из Мисраты, которые участвовали в боях за Сирт и Триполи.

Они прекращают борьбу на стороне правительства национального единства и покидают оба города.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря командование Ливийской национальной армии продлило срок ультиматума, выдвинутого защитникам Триполи и Сирта.

Напомним, в Ливии с 2011 года продолжается междоусобная война. На данный момент её основными участниками являются правительство национального единства во главе с Фараджем и выступающая на стороне парламента Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.

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