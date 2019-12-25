Екатеринбург, , 18:47 — REGNUM Доходы, вроде бы, стали понемногу расти, но их рост не перекрывает роста цен на ту же коммуналку или на продукты питания. В этих секторах инфляция выше среднестатистической, объявленный уровень которой тоже вызывает большие сомнения, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент Уральского Федерального университета Валерий Амиров.

«Президент прав. Ситуация сложилась странная», — сказал он, комментируя сомнения Владимира Путина в том, что население России ощущает на себе положительные перемены.

«Растёт закредитованность. мы видим, как резко упало количество туристов, выезжающих на отдых в новогодние дни, есть и еще немало прямых и косвенных доказательств падения или очень слабого роста уровня жизни. Президент говорит верные вещи, но совершенно неясно, почему констатация факта никак не преломляется в решения по персональному составу правительства, где министры пересаживаются из кресла в кресло, а премьер несменяем», — вопрошает доцент.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин не уверен в том, что у большинства граждан России есть ощущение положительности перемен. Об этом глава государства сказал 25 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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