Тунис, , 18:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что готов отправить войска в Ливию для поддержки правительства Фаиза Сараджа, 25 декабря передает агентство Reuters.

«Сарадж — премьер-министр… Мы работаем с ним. Хафтар не имеет такой должности» , — отметил Эрдоган в ходе визита в Тунис.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Турция и «международно признанное» правительство Ливии заключили соглашение о возможности отправки в Ливию турецких военных и вооружения.

Правительство востока Ливии и главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар, де-факто управляющий большей частью страны, осудили соглашение между Анкарой и Триполи.

23 декабря Эрдоган прибыл в Тунис на переговоры по политическому урегулированию в Ливии.

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