Тунис, , 18:39 — REGNUM Отправка турецких войск в Ливию может произойти по просьбе Правительства национального согласия, возглавляемого Файезом Сараджем, сообщил журналистам 25 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара никогда не вводила куда-то войска «без приглашения».

Эрдоган «Если соответствующее приглашение поступит, то мы его рассмотрим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган прибыл 25 декабря в Тунис на переговоры с ливийцами.

Напомним, в Ливии, где восемь лет подряд идёт гражданская война, Турция поддерживает Правительство национального согласия, с которым заключено соглашение о военном сотрудничестве.

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