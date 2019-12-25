Москва, , 18:32 — REGNUM Объекты культуры и образования создаются лишь в нескольких точках страны, собирая с остальных регионов молодёжь. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы должны обратить внимание на малые населённые пункты, малые города, сельскую местность. Люди, которые проживают в этой местности, не должны чувствовать себя чужими на этом празднике жизни. У нас не должно быть ситуации, когда вся культура, всё образование сосредоточатся только в двух-трёх-четырёх крупнейших городах. И всё», — сказал глава государства.

По его словам, именно этот процесс сейчас и происходит.

«У нас и театров больше, чем в советское время, в столичных городах, и вузов на порядок выше, чем в советское время. Все молодые люди приезжают сюда, и потом здесь остаются. Всё это разбухает совершенно несуразным образом и не отвечает интересам территориального развития страны в целом. Госплана у нас нет, и не будем создавать, но планирование должно быть какое-то? То же самое с вузами происходит: все крупнейшие ведущие вузы — Москва, Петербург. В Казани ещё что-то есть. Всё!» — сказал Путин.

По его мнению, такого смещения развития не должно быть.

«У нас должно быть равномерное распределение и учреждений высшей школы, и учреждений культуры по всей стране», — отметил президент.

Он поручил вице-премьеру Ольге Голодец обратить на это внимание.