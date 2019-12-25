Алжир, 25 декабря 2019, 18:23 — REGNUM Тысячи алжирцев приняли участие в похоронах Ахмеда Гайда Салаха, бывшего главы генштаба и де-факто главы государства после свержения президента Абдель Азиза Бутефлики, 25 декабря передает агентство Reuters.
Салах был похоронен на главном кладбище Алжира. В похоронной процессии участвовали тысячи алжирцев, многие из которых выходили на митинги против Салаха до его передачи власти избранному президенту Абдельмаджиду Теббуну.
79-летний глава армии Алжира Салах скончался 23 декабря от сердечного приступа. Новым главнокомандующим страны уже назначен генерал Саид Ченгриха.
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