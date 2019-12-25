Москва, , 18:50 — REGNUM Для государственных служащих и других лиц, которые обязаны увольняться при избрании депутатами Московской городской думы, предложили засчитывать трудовой стаж. Соответствующие поправки в законодательство были внесены на заседание законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автором поправок выступила депутат Елена Шувалова (КПРФ).

«Мой проект закона о той категории людей, которые при избрании депутатом лишились всего. Есть большой пласт, целый ряд категорий людей, которые при избрании депутатом обязаны уволиться с предыдущего места работы — это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие», — сказала Шувалова.

Это обстоятельство приводит к тому, что военнослужащие, работники правоохранительных органов не имеют возможности идти на выборы. Ведь в противном случае они останутся без средств к существованию и трудового стажа.

«Мои поправки направлены на то, чтобы обеспечить гарантии этим людям», — сказала Шувалова.

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