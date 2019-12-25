Тюмень, , 18:18 — REGNUM В Тюменской области появился новый начальник УМВД. Им стал генерал-майор полиции Леонид Коломиец. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

До назначения в Тюмень, Леонид Коломиец возглавлял УМВД России по Омской области.

Напомним, бывший начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов арестован по подозрению во взятках. Он покинул пост до возбуждения уголовного дела, ещё в сентябре 2019 года.

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