Москва, 25 декабря 2019, 18:16 — REGNUM На Украине происходит деконсолидация власти, что может иметь самые ужасные последствия, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 25 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя произошедшее в Киеве нападение праворадикалов на журналиста оппозиционного издания.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, возле здания суда, где проходило заседание апелляционного суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, группа лиц пыталась облить сотрудников издания «Шарий.net» коричневой жидкостью, а также заставить их кричать антироссийские лозунги.