Москва, , 18:16 — REGNUM На Украине происходит деконсолидация власти, что может иметь самые ужасные последствия, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 25 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя произошедшее в Киеве нападение праворадикалов на журналиста оппозиционного издания.

«Я за все эти годы в своём анализе и в своих оценках не использовал ни слов нацизм, ни слова фашизм. Ничего такого, — признался Мигранян. — Потому что я очень аккуратен в своих оценках. Но то, что я увидел, меня сильно встревожило. Я много лет изучал, как возник фашизм из Веймарской Германии. То, что я увидел, это Веймар. Это типичный Веймар. Безвластие и охлократические страсти. И власть не может консолидироваться. Всё идёт к худшему. Мы видим консолидацию власти, и из этого могут быть самые ужасные последствия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, возле здания суда, где проходило заседание апелляционного суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, группа лиц пыталась облить сотрудников издания «Шарий.net» коричневой жидкостью, а также заставить их кричать антироссийские лозунги.