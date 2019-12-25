Душанбе, , 18:14 — REGNUM Тема использования иранских портов снова обсуждается в Таджикистане. Воспользоваться ими для продвижения таджикской продукции предложил посол Ирана Мухаммадтаки Собири на форуме деловых кругов двух стран, сообщают сегодня, 25 декабря, таджикистанские СМИ.

«В Иране много морских торговых портов, и товары из Таджикистана могли бы попасть через них в другие страны мира», — сообщил дипломат.

Он подчёркивает, что Иран — хороший транзитный пункт, и у двух стран складываются отношения, благоприятствующие расширению бизнес-контактов Ирана и Таджикистана.

Напомним, ранее этот вопрос обсуждался в Тегеране во время встречи главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с президентом Ирана Хасаном Рухани. Тогда речь шла о порте Чабахар, находящемся на юго-востоке страны.

Напомним, что с 2016 года отношения между странами стремительно портились. За пять лет двусторонний товарооборот показал почти трёхкратное падение. Однако несмотря на потепление за 11 месяцев 2019 года взаимная торговля оценивается в 58 млн долл., а это на 35% меньше, чем в тот же период 2018 года.