Москва, , 18:13 — REGNUM Центром внимания при реализации национальных проектов должны быть граждане России и их интересы. Об этом сегодня, 25 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин подчеркнул, что в центре внимания национальных проектов, безусловно, должны оставаться граждане России, российские семьи, их интересы, потребности, решение тех проблем, которые остро волнуют людей.

«Далеко не везде, не всегда люди чувствуют результаты национального проекта, даже там, где эти результаты по факту есть, и об этом тоже говорят опросы», — констатировал Путин.

Так, по данным одного из соцопросов, 30,6% респондентов в сентябре 2019 года вообще ничего не знают о том, что в стране реализуются какие-то национальные проекты.

Обратная связь от граждан необходима, чтобы власти могли корректировать свою работу в практическом плане.

Иначе складывается ситуация, как с оборотом отходов. Гражданам вообще не объяснили, за что они теперь вынуждены платить.