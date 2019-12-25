Тунис, 25 декабря 2019, 17:58 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Тунис на переговоры по политическому урегулированию в Ливии, 25 декабря передает агентство Associated Press.
В настоящий момент Эрдоган уже провел переговоры с президентом Туниса Кейсом Саидом, позднее ожидаются его встречи с ливийскими представителями.
На прошлой неделе Турция заключила с «международно признанным» правительством Ливии соглашение о возможной отправке оружия и военных специалистов в Триполи.
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