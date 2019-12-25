Москва, 25 декабря 2019, 17:58 — REGNUM Правоохранительная система на Украине окончательно деградировала, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 25 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя угрозы в отношении журналистов на заседании апелляционного суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, полиция Киева возбудила уголовное дело по факту угроз в отношении журналистов на заседании апелляционного суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве расследуют угрозы журналистам в суде по делу Шеремета