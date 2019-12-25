Москва, , 17:58 — REGNUM Правоохранительная система на Украине окончательно деградировала, считает доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявила 25 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя угрозы в отношении журналистов на заседании апелляционного суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Бернард Шоу сказал, что единственный урок, который преподносит нам история, состоит в том, что никто не извлекает из неё уроков. Любому человеку должно быть очевидно, что вирус национализма, не будучи купированным, вырывается на свободу и захватывает всё вокруг, — сказала Сазонова. — То, что мы наблюдаем на Украине, это деградация правоохранительной системы, но это следствие. А причина в том, что это системная проблема, которой дали зелёный свет 25−30 лет назад. Триггером послужил распад Советского Союза».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, полиция Киева возбудила уголовное дело по факту угроз в отношении журналистов на заседании апелляционного суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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